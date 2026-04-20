NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」アプリで請求書払いを利用すると、1000万ポイントを山分けして進呈するキャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。 「d払い」の請求書払いは、自動車税などの税金や公共料金、通販の請求書に記載のバーコードやQRコードをアプリで読み取って支払いができる機能。d払い残高にチャージすると、請求書払いを利用できる。 6月3