１０年越しの夢がかなった！現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」への出演が決まった女優・藤江萌（２７）が喜びの声を語った。朝ドラは、約１０年前からオーディションを受け続けたが、ことごとく落ちていたという。さらに藤江のもう一つの野望が、サッカー・北中米Ｗ杯関連の仕事をすること。実はプライベートでは今、“サッカーざんまい”の生活を送っていて――。念願の朝ドラ出演だ。藤江は「朝ドラか大河ドラ