ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは大幅反発している。前週末１７日、出資先のアメイジング・ドローンズ（ウクライナ）と３月末に発売した迎撃ドローン「ＴｅｒｒａＡ１」について、ウクライナにおける実運用が始まったと発表しており、材料視した買いが集まっている。今後、低コストかつ大量運用型の無人攻撃機に対する迎撃の有効性が実環境で十分に確認された後に、評価結果を踏まえた導入拡大と量産体制の強化を進める。