米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」２日目（１９日＝日本時間２０日、ネバダ州ラスベガス）、?ビースト?ブロック・レスナー（４８）と?ルーラー（支配者）?オバ・フェミ（２７）の新旧怪物対決は、新怪物が圧勝。敗れたレスナーは引退を示唆した。プロレス最高峰のＷＷＥとＩＷＧＰ、総合格闘技のＵＦＣでヘビー級王座を手にした史上唯一の男と、ナイジェリア出身でデビューからわずか３年半足らずで祭典出場ま