札幌の地下鉄南北線中島公園駅前付近で、乗用車が街路樹などに突っ込む事故があり、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。道路を横切る1台の黒い乗用車。そのまま歩道に乗り上げ、街路樹などをなぎ倒しました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは清田区に住む会社員の28歳の男です。男はおととい(18日)午前6時すぎ、札幌市中央区南10条西3丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです