◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）第８６回皐月賞は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われ、１番人気のロブチェンがコースレコードで逃げ切りＶ。昨年のホープフルＳに続くＧ１・２勝目を挙げた。松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、桜花賞のスターアニスに続くクラシック連勝。日本人騎手では、１９９３年武豊以来３３年ぶりの同一年の桜＆皐月賞勝利となった。フォル