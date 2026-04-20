◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

第８６回皐月賞は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われ、１番人気のロブチェンがコースレコードで逃げ切りＶ。昨年のホープフルＳに続くＧ１・２勝目を挙げた。松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、桜花賞のスターアニスに続くクラシック連勝。日本人騎手では、１９９３年武豊以来３３年ぶりの同一年の桜＆皐月賞勝利となった。フォルテアンジェロまでの上位５頭が日本ダービー（５月３１日、東京）への優先出走権を獲得した。

◆松山弘平騎手 １７年アルアイン以来の２勝目。Ｇ１は桜花賞（スターアニス）に続く今年２勝目。通算１０勝目。重賞は通算５７勝目。桜花賞、皐月賞の連勝は２５年のジョアン・モレイラ騎手に続く７回目。

◆杉山晴紀調教師 管理馬４頭の出走で初勝利。Ｇ１は本馬の２５年ホープフルＳ以来、通算８勝目。重賞は日経新春杯（ゲルチュタール）以来、今年２勝目。通算２８勝目。

◆ワールドプレミア産駒 初出走で初勝利。Ｇ１は２５年ホープフルＳ以来、通算２勝目。重賞も通算２勝目。新種牡馬の皐月賞制覇は１９８４年のグレード制導入以降では２２年のジオグリフ（父ドレフォン）以来、４年ぶり８回目。

◆馬主フォレストレーシング 初出走で初勝利。Ｇ１は２５年ホープフルＳ以来、通算２勝目。重賞も通算２勝目。

◆生産者ノーザンファーム ２４年（ジャスティンミラノ）から３年連続１１勝目。Ｇ１は桜花賞に続く今年４勝目。通算２３１勝目。重賞は今年２４勝目。通算９２８勝目。

◆コースレコード １分５６秒５は２４年の紫苑Ｓ（クリスマスパレード）の１分５６秒６を０秒１更新。また２５年のミュージアムマイルが記録した１分５７秒０を０秒５上回るレースレコードも更新。（記録はすべてＪＲＡ）