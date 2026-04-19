【モデルプレス＝2026/04/19】元NMB48の山本望叶が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿などを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元48グル人気メン「破壊力すごすぎ」ミニ丈美脚×上目遣いショット◆山本望叶、デコルテ＆美脚際立つコーディネート披露同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた山本は、「ガルアワでした」と報告し、出演時のオフシ