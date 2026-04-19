今年はゴルフGTIデビュー50周年フォルクスワーゲン・ゴルフGTI。【画像】情熱的な赤備え！フォルクスワーゲンのホットハッチ『ゴルフGTI』全44枚筆者のような1980年代ホットハッチに憧れる世代にとって、これはパワーワードのひとつだ。初代GTIは1976年にデビューしており、今年はちょうど50周年となる。キングズレッドメタリックのフォルクスワーゲン・ゴルフGTIから取材スタート。 平井大介ドイツ本国では