令和ロマン・松井ケムリさんの初著書『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』が、4月23日に刊行される。30種類の動物の生態を手がかりに、自身の考え方や仕事観、人生哲学を綴った一冊だ。動物について書かれた本なのに、読んでいるうちに気になってくるのは、その生態そのものよりも、そこに何を見出しているのかというケムリさん独自の生き方や眼差しのほうだった。動物を通して、自分のことを書いてみた動物を入り口にして書