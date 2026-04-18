AKB48の田口愛佳(22)が18日、グループからの卒業を発表した。同日の劇場公演でファンに報告。グループの公式ブログでも発表となった。6月22日に卒業公演を行う。グループ公式ブログで「本日4月18日（土）「RESET」公演にて、AKB48メンバー 田口愛佳が卒業を発表いたしました」とし、本人のコメントを掲載。田口は「AKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこか