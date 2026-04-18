AKB48の田口愛佳(22)が18日、グループからの卒業を発表した。同日の劇場公演でファンに報告。グループの公式ブログでも発表となった。6月22日に卒業公演を行う。

グループ公式ブログで「本日4月18日（土）「RESET」公演にて、AKB48メンバー 田口愛佳が卒業を発表いたしました」とし、本人のコメントを掲載。

田口は「AKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこかにぶつけてしまうくらい全力で走り続けていた人生だったと思います」とし、「王道とは呼べない私だから、皆さんを悲しませることもたくさんあったと思います。本当にごめんなさい。それでも私は皆さんを幸せにしたい一心で、素敵な景色を見せられるように走り続けていたアイドル人生でした」とつづった。

そして「卒業は6月22日を予定しています。卒業を迎えるその日まで、支えてくださったメンバー、スタッフさん、家族、何よりファンの皆さんに、自分が大好きなAKB48を全力で楽しんでいる姿をお届け出来るように、会いにきてくださる皆さんに幸せや感動をお届け出来るように、全力で走り抜けたいと思います！」と決意を明かした。

2003年12月12日生まれ、神奈川県出身の田口は、2016年にAKB48第16期生オーディションに合格。17年に正規メンバーに昇格し、21年に当時17歳11ケ月のチームメンバー最年少ながら

チームKのキャプテンに就任した。22年5月発売の59枚目シングル「元カレです」で初めてシングル表題曲の選抜メンバーに選出された。