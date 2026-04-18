18日未明、静岡･島田市の交差点で軽自動車が電柱に衝突する事故があり、運転していた高齢の女性が死亡しました。警察によりますと18日午前1時45分ごろ、島田市横井の市道交差点で、軽自動車が電柱に衝突する事故がありました。この事故で、軽自動車を運転していた、島田市井口に住むスナック経営者で84歳の女性が搬送先の病院で死亡しました。事故当時、現場付近にいた人から「何かがぶつかるような大きな音がした」と110番通報が