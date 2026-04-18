元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が公開した近影に、ファンは騒然となった。森は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」と記し、ブラウンの髪の一部をピンクに染めた写真をアップした。この投稿には、「似合うめっちゃかわいい」「綺麗だなーァ」「待ち受けにさせていただきます」「可愛い過ぎてヤバい」「チャーミングで超可愛いいよー」「似合いすぎ！」「キレ