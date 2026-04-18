かつてのような絶対的な影響力は失ったとはいえ、まだまだ多くの視聴者に支持されているテレビ。女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏が、今のテレビに違和感を抱いているという。その違和感の正体とは何か？オバ記者がつづる。局アナの「卒業」セレモニーって必要？「なんかこれって、ヘンじゃない？」しばらくテレビを見ないうちに、何がどうなっちゃったの？と戸惑うばかりの私。しかも、この原稿を書いてい