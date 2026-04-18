「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）リアライズシリウスは金曜朝、美浦坂路を４Ｆ６４秒７−１５秒２で軽やかに駆け上がった。手塚久師は「いい感じですよ。申し分ない」と好感触を伝える。前走の共同通信杯で１８００メートルをクリア。今回はさらに延びて２０００メートルとなるが「みんなは距離が持たないと言うけど、僕は大丈夫だと思っている。（オーナーに）“この後にダービーに行きましょう”と言える内容の競馬ができ