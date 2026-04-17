元AKB48の込山榛香さんが、写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」に登場。「カジノのあとで、どうする？」をテーマに、ホテルバーを舞台にした大人の雰囲気あふれるグラビアを披露しました。【写真】デコルテが美しい込山榛香さん込山さんはAKB48第15期生として活動を開始し、選抜メンバー入りやチームKキャプテンを務めるなどグループを牽引。卒業後は舞台を中心に活動の幅を広げています。ポーカー好きとして知