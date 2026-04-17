元AKB48の込山榛香さんが、写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」に登場。「カジノのあとで、どうする？」をテーマに、ホテルバーを舞台にした大人の雰囲気あふれるグラビアを披露しました。



【写真】デコルテが美しい込山榛香さん

込山さんはAKB48第15期生として活動を開始し、選抜メンバー入りやチームKキャプテンを務めるなどグループを牽引。卒業後は舞台を中心に活動の幅を広げています。



ポーカー好きとして知られる込山さんいぴったりのカジノディーラーというシチュエーションを設定。ディーラー衣装のYシャツを脱いであらわになる魅惑の赤ランジェリーへ展開するビジュアルが公開されました。カジノで遊戯した後はホテルの一室で、ふんわり美ボディを見せつける込山さんの姿は、まさに最強の役フルハウス級の破壊力です。同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの第29弾。YouTube配信企画「推し撮生会議」で決定したテーマをもとに制作され、南みゆかさん、ときちゃんをはじめ、ちとせよしのさん、神山みれいさん、篠崎彩奈さんが参加。視聴者の発想を取り入れた多彩なシチュエーションが詰め込まれ、それぞれの個性が際立つ内容となっています。（撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子）



【込山榛香さんプロフィール】

1998年9月12日、千葉県生まれ。T154 2013年、AKB48第15期生オーディションに合格。選抜メンバーとして活躍するほか、グループ内で「インスタ女王」として注目を集める。2025年2月のAKB48卒業後は舞台を中心に活躍中。最新情報はX（@912_komiharu）、Instagram（komiharu_official）