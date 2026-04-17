【NEOGEO AES+】 11月12日 発売予定 価格：32,800円 ビックカメラは4月17日、通販サイト「ビックカメラ.com」にて家庭用ゲーム機「NEOGEO AES+」の予約受付を開始した。 「NEOGEO AES+」は、1990年代に展開されたハイエンドゲーム機「NEOGEO AES」を復活させたもの。PLAIONとSNKの協業によって開発され、エミュレーションを使用せず「ASIC（特定用途向け集積