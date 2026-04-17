【NEOGEO AES+】 11月12日 発売予定 価格：32,800円

ビックカメラは4月17日、通販サイト「ビックカメラ.com」にて家庭用ゲーム機「NEOGEO AES+」の予約受付を開始した。

「NEOGEO AES+」は、1990年代に展開されたハイエンドゲーム機「NEOGEO AES」を復活させたもの。PLAIONとSNKの協業によって開発され、エミュレーションを使用せず「ASIC（特定用途向け集積回路）」を採用することで、アーケードそのままの体験を提供する。

ビックカメラ.comでは、通常モデルの「NEOGEO AES+」やアイスホワイト仕様の 「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」のほか、ワイヤレスゲームパッドやワイヤレスアーケードスティック、各種ソフトの予約受付が行なわれている。

(C)2003-2026 BicCamera.com. ALL RIGHTS RESERVED.

