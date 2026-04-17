2024年秋に放送され、大きな話題を呼んだTBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』。坂東龍汰さんが演じた自閉スペクトラム症の青年・美路人（みちと／通称：みっくん）が作中で描く数々の絵を手がけていたのが、福岡に住む画家・太田宏介さん。彼もまた、みっくんと同じく自閉スペクトラム症の特性のあるアーティストだ。宏介の兄・太田信介さんが、自身の体験をもとに、障がいのある弟と向き合いながら感じたことや歩んできた道のり