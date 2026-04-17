玉野市の胸上浜 3月17日、生物多様性の保全が図られている区域を国（環境省・農林水産省・国土交通省）が認定する「自然共生サイト」に、玉野市の胸上浜(玉野市胸上)と瀬戸内市のカキ養殖場(瀬戸内市邑久地区)の2件が登録されました。 胸上浜、瀬戸内市のカキ養殖場では、民間企業や地元漁協が協力し、アマモ場の再生などに取り組んでいます。 岡山県の「自然共生サイト」は、今回認定された２件を含め10件となりました