銀座コージーコーナーとロッテは、コラボレーションにより共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を2026年4月24日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキのコラボレーションは、今年で4年目。ティータイムや母の日のプレゼントにおすすめだという。【