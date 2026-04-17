【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典と柴咲コウが、4月19日にMBS／TBS系で放送される『日曜日の初耳学』にゲスト出演する。 ■岩田剛典“がんちゃん”流、勝つための戦略的生き方 端正なルックスと圧倒的なパフォーマンスで愛される岩田剛典が、その裏に秘めた“緻密な戦略”と“負けず嫌いの本性”をさらけ出す。 ソロプロジェクト始動時には、自らパワーポイントで企画書を作成し、HIROに直接プ