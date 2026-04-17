「こいつが犯人です」「え、私なんかしました？」とあるお家で暮らす猫ちゃんとワンちゃんの、“やらかし”感漂う2ショットがXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、一緒に暮らす猫の「バロン」くんと、ボーダーコリーの「しずく」ちゃんを収めた1枚。横にいるしずくちゃんの頭に前足をのせ、どことなく得意げにすら感じられる表情で正面を見てい