この事件の真相は……とあるお家に暮らす猫と犬“解決編”のような2ショット

「こいつが犯人です」

「え、私なんかしました？」

とあるお家で暮らす猫ちゃんとワンちゃんの、“やらかし”感漂う2ショットがXで注目を集めています。

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飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、一緒に暮らす猫の「バロン」くんと、ボーダーコリーの「しずく」ちゃんを収めた1枚。

横にいるしずくちゃんの頭に前足をのせ、どことなく得意げにすら感じられる表情で正面を見ているバロンくん。飼い主さんが「こいつが犯人です」と投稿に添えている通り、まるで大捕物を終えたあとのような⋯⋯。

ただしずくちゃんの、少し戸惑っているような表情からは冤罪の雰囲気も。何かをやらかしたバロンくんが、身代わりとしてしずくちゃんを差し出しているようにも見えます。

投稿には1.2万件を超すいいねが集まり、コメントや引用欄には「何をやらかしたの〜？」「容赦ない」「仕方がなかったんだわん」といった声が寄せられています。

果たして真犯人はしずくちゃんか、バロンくんか。気になる事件の舞台裏を飼い主さんにうかがってみると、特に2匹はなにか悪さをしていたわけではないそう。ただ戯れあっていたところを収めただけのようで、犯人も事件も存在しないみたいです。よかったよかった。

もとは捨て猫だったというバロンくん。飼い主さんがしずくちゃんを散歩させている最中に出会い、保護したとのことです。

そのためバロンくんにとって、しずくちゃんはお母さんのような存在。身代わりにするつもりはないでしょうし、たとえ何かの真犯人だとしても突き出すのには相当葛藤することになるでしょう。

飼い主さんによると、撮影後、バロンくんとしずくちゃんは仲良くゴロゴロスリスリしていたみたいです。2匹の仲の良さがうかがえる一幕でした。

＜記事化協力＞

ボーダーコリーしずく さん（@HTMSLIFE）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041702.html