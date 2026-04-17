【マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター（右手用）ブラック＆ブラウン】 4月17日 発売 価格：14,080円 マルゼンは、ホルスター「マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター（右手用）ブラック＆ブラウン」を4月17日に発売した。価格は14,080円。 本商品は、「ワルサーPPK」および「ワルサーPPK/S」専用