【マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック＆ブラウン】 4月17日 発売 価格：14,080円

マルゼンは、ホルスター「マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック＆ブラウン」を4月17日に発売した。価格は14,080円。

本商品は、「ワルサーPPK」および「ワルサーPPK/S」専用のレザーヒップホルスター。公官庁向け装備品も手がける国内メーカーが製造しており、一つ一つ丁寧に仕上げられている。

上質な牛革を使用した素材の良さと、WALTHERを象徴する刻印が魅力となっており、しなやかでありながら適度なハリを備えた天然牛革を厳選し、使い込むほどに深まる風合いを楽しめる。

さらに、公官庁向け装備品を制作しているメーカーならではの仕様として、ホック、ボタン類は外れにくい設計となっていて、ホルスターが不意に外れないよう安全性にも考慮して制作されている。

なお、天然革を加工して製作しているため色ムラ・細かいキズ等が工程上必ず発生するほか、素材に由来する色味・シワ・硬さ等にも個体差があることなど、公式ページには注意事項も記載されている。

□「【製品出荷情報】別売オプション マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック&ブラウン」

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