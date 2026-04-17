マルゼン、「ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター」発売！ 天然牛革で使うほど深まる風合いが魅力公官庁向け手がける国内メーカー製造
【マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック＆ブラウン】 4月17日 発売 価格：14,080円
マルゼンは、ホルスター「マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック＆ブラウン」を4月17日に発売した。価格は14,080円。
本商品は、「ワルサーPPK」および「ワルサーPPK/S」専用のレザーヒップホルスター。公官庁向け装備品も手がける国内メーカーが製造しており、一つ一つ丁寧に仕上げられている。
上質な牛革を使用した素材の良さと、WALTHERを象徴する刻印が魅力となっており、しなやかでありながら適度なハリを備えた天然牛革を厳選し、使い込むほどに深まる風合いを楽しめる。
さらに、公官庁向け装備品を制作しているメーカーならではの仕様として、ホック、ボタン類は外れにくい設計となっていて、ホルスターが不意に外れないよう安全性にも考慮して制作されている。
なお、天然革を加工して製作しているため色ムラ・細かいキズ等が工程上必ず発生するほか、素材に由来する色味・シワ・硬さ等にも個体差があることなど、公式ページには注意事項も記載されている。
□「【製品出荷情報】別売オプション マルゼン・ワルサーPPK, PPK/S用 ヒップホルスター （右手用） ブラック&ブラウン」
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