富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、CCCグループのワンモアが運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で、「Lifetime Comfort」をコンセプトとした日本語配列の高性能コンパクトキーボード「FMV Keyboard X」のクラウドファンディングを開始した。●コンセプトは「Lifetime Comfort（ライフタイム コンフォート）」4月8日のクラウドファンディング開始に先立ち、「二子玉川 蔦屋家電」2F イベン