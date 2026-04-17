ハーマンインターナショナルは、4月9日に行われたメディア向けの新製品発表会で、「JBL」ブランドのポータブルBluetoothスピーカー最新モデル「JBL Go 5」を発表した。発売日は4月23日で、公式オンラインストア価格は7700円。●ロスレス再生対応 防塵防滴も強化新製品は「JBL Go 4」の後継モデルにあたる。Go 4といえば、「BCNランキング」の販売台数ランキングでも常連の人気モデルだ。そんな前モデルと比較し、アンプのパワ