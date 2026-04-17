劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（2022年公開）が、本日17日に日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送される。あわせて、あらすじ＆場面カットが公開された。【画像】この2人結婚するの！？公開された『コナン』ハロウィンの花嫁の場面カット同作は、ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちであふれかえる渋谷が舞台。物語は、渋谷ヒカリエで、タキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿と思わせる