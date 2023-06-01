ＥＣＢ理事のレーン・フィンランド中銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは、イラン紛争による経済への影響を見極めるため、拙速な判断は避けるべきだとの認識を示した。 ＩＭＦ春季会合が開かれているワシントンで「極めて不確実性が高い中では、金融政策は冷静に運営されるべきで、紛争の期間や影響の大きさに依存する」と指摘。「性急な判断ではなく、落ち着いた判断が優先されるべきで、あらかじめ決められた方針