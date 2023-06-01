ＥＣＢ理事のレーン・フィンランド中銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは、イラン紛争による経済への影響を見極めるため、拙速な判断は避けるべきだとの認識を示した。



ＩＭＦ春季会合が開かれているワシントンで「極めて不確実性が高い中では、金融政策は冷静に運営されるべきで、紛争の期間や影響の大きさに依存する」と指摘。「性急な判断ではなく、落ち着いた判断が優先されるべきで、あらかじめ決められた方針はない」と述べた。



次回のＥＣＢ理事会は２週間後だが、理事は金利を据え置く方向に傾いている。



エネルギー価格の上昇によりインフレは押し上げられているが、和平交渉が続いているため、賃金や広範な物価への波及を回避できる可能性も残る。



◆レーン総裁は２つのシナリオを提示

①混乱が限定的なら、エネルギー価格上昇は金融政策上見過ごすことも可能（ただし確実ではない）。



②紛争が長期化し二次的影響が広がり、インフレ期待が不安定化すれば、政策は断固かつ強力に引き締めが必要



現時点では、状況がどのように展開するかは不透明だとしている。

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