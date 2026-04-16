全長4.1m級で地上高209mm！欧州以外の国際市場をターゲットに新開発されたBセグメントのコンパクトSUVである「カルディアン（Kardian）」は、2023年10月にブラジルで世界初公開され、2024年3月から同市場で発売が開始された最新モデルです。ボディサイズは全長4119mm×全幅1773mm×全高1544mm。日本でヒットしているコンパクトSUVのトヨタ「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）とほぼ同等の、狭い道路環境で