【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DISH//が、4月1日にリリースしたフルアルバム『aRange』より、リードトラック「ヒーロー」のMVを公開した。 ■「Anthem」と「Monologue」2本の映像を同時公開 今作では、「Anthem」と「Monologue」という2本の映像を同時公開するという、バンドとしても異例の試みとなっている。 監督を務めたのは、気鋭の映画監督・内山拓也。それぞれの映像は異なる視点