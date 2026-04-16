ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「家」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師水森太陽（みずもり・たいよう）さん）【質問】あなたは今、自分の家を作ってもらっています。ある日、建築中の家に向かったところ、作業中の大工さんとケンカになりました。予定していた内容と食い違っていたこと