Image: Anker 車中泊が流行っています。最近は軽ワンボックスを改造したお手軽キャンピングカーなどもあり、以前よりも簡単に楽しめるようになっていますが、問題となるのは電源。車載エアコンや冷蔵庫など電力を大量消費する装備だと、サブバッテリーに加えてソーラーパネルのポータブル電源を用意するのが必須です。だけど、ソーラーだと天候によって発電量が左右されるので、雨の多い季