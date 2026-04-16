車中泊が流行っています。最近は軽ワンボックスを改造したお手軽キャンピングカーなどもあり、以前よりも簡単に楽しめるようになっていますが、問題となるのは電源。

車載エアコンや冷蔵庫など電力を大量消費する装備だと、サブバッテリーに加えてソーラーパネルのポータブル電源を用意するのが必須です。だけど、ソーラーだと天候によって発電量が左右されるので、雨の多い季節などはちょっと心許ないかもしれません。

大容量ポタ電も高速充電

Image: Anker

Anker（アンカー）の「Solixオルタネーターチャージャー」は、運転時に発生する余剰電力を、Anker Solixシリーズのポータブル電源に給電することができる充電器。クルマで移動している間に手間なく充電でき、夜間や雨天に左右されることもありません。

Anker Solix オルタネーターチャージャー 89,990円 Amazonで見る PR PR

Image: Anker

取り付けは車載バッテリー、オルタネーターチャージャー、ポータブル電源をそれぞれケーブル接続するだけ。それほどたいへんではありませんが、車載バッテリーの配線は、必要に応じて車室内の内張りパーツに格納する必要があるので、自信のない人はカー用品店などに頼むのが無難です。

Image: Anker

Solixオルタネーターチャージャーは非常にパワフルで、一般的なシガーソケットが最大120W出力のところ、約7倍となる最大800Wの高出力を叩き出します。2,000WhのAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Stationと組み合わせて使う場合、約3時間で充電満タンにできるからかなり高速。バッテリー上がり時には、ポータブル電源から車載バッテリーへの逆充電できるので安心です。

価格は8万9990円ですが、今なら公式サイトで購入すると44%OFFクーポンが適用されるので狙い目です。

Source: Anker