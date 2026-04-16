昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。美容鍼の施術中という姿を披露した。餅田はストーリーズで「歪みき滞った体を整えるべく美容鍼してもらいました」と報告。「人生初w」と明かし、「全身鍼〜整体仕上げに岩盤ドームに入りながら顔の鍼」と、施術中の写真をアップした。続けて「しかもびっくりしたのが…駆け抜けて軽トラの単独ラ