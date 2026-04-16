親の高齢化や自分自身の老後を見据え、「実家じまい」を考える人が増えています。実家を売却する場合は、「3年」がひとつの目安に。節税につながる特例もあるため、早めに動くことが大切です。ただし、思いつくままに動くと、思わぬ出費やトラブルをまねいてしまうことも。そこで今回は、相続実務士の曽根恵子さんに、実家売却の流れを4つのステップで解説していただきました。実家を売却するなら、3年を目安に相続開始から3年が経