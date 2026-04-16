今回のインテグラは左ハンドル仕様のまま販売決定！2026年3月9日、ホンダは北米市場で高い評価を得ているアキュラ「インテグラ タイプS」を日本市場へ導入すると発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。初代インテグラがデビューしたのは1985年のことです。このときのモデル名は「クイント インテグラ」であり、今となっては懐かしいリトラクタブルヘッドラ