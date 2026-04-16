県によりますと、県内では今年、今月１２日現在でクマの目撃が６８件確認されています。 今年に入り、酒田市では今月１日にクマが目撃されました。去年は最初に目撃されたのが４月１７日で、今年は去年に比べ半月以上早く目撃されたことになります。県は、クマの活動が活発になるのが例年よりも早くなっているとしてクマを目撃した場合にはすぐに市か警察に連絡するようよびかけています