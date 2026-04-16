親が生活保護の申請を考えたとき、「子どもである自分に連絡が来るのかどうか」「収入まで調べられるのかどうか」と不安に感じる方は少なくありません。結論から言うと、一定の条件で自治体から扶養の意思を確認する連絡が来る可能性はあります。 ただし、無理な扶養を求められるわけではなく、収入の調査にも限界があります。この記事では、実際にどのような流れになるのかを分かりやすく解説します。 生活保護の