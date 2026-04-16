▼グランドプラージュ（杉山晴師）1週前追いで川田騎手がいいって言ってくれましたし、今日の動きからも仕上がりは悪くない。▼ジューンアヲニヨシ（松下師）いつも通り。元々調教は動く馬ですし、スッと動けていました。▼タガノバビロン（西園師）先週にしっかりやっているし、これぐらいでいいと思います。上がりがあまり速くなるとどうかですが、大崩れするイメージはない。▼ハグ（藤岡健師）動きは良かった。追い出