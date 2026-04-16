▼グランドプラージュ（杉山晴師）1週前追いで川田騎手がいいって言ってくれましたし、今日の動きからも仕上がりは悪くない。

▼ジューンアヲニヨシ（松下師）いつも通り。元々調教は動く馬ですし、スッと動けていました。

▼タガノバビロン（西園師）先週にしっかりやっているし、これぐらいでいいと思います。上がりがあまり速くなるとどうかですが、大崩れするイメージはない。

▼ハグ（藤岡健師）動きは良かった。追い出してからの反応も速かったです。先週除外になったけど、体調自体も問題ないです。力を出し切れれば。

▼ハピ（幸）併せた相手がしっかりやって、こちらはサッと流しただけなので遅れたのは問題ない。展開次第ではありますが、この馬の競馬をするだけですね。

▼ピカピカサンダー（鹿戸師）短期放牧を挟んで順調に来ている。今日の動きも良かった。前走はオーバーペースに巻き込まれたので自分のペースで行ければ。

▼ブライアンセンス（斎藤誠師）先週ジョッキー（岩田望）が乗ってくれて、今週の動きは良くなっていた。右回りも悪くないので期待している。

▼ペイシャエス（高木師）使いつつ良くなっている。前走は硬かったけど、そのあたりも解消されてきた。まともなら、そう差はない。

▼ムルソー（池江師）いい感じ。どの距離がベストか未知数な面があるし、体もまだ成熟していない感じ。少しずつ良くなっています。

▼メイショウズイウン（本田師）攻め馬で動くタイプではないけど、その割に時計は出ている。前回よりは動けると思うよ。

▼モックモック（寺島師）前回は状態が正月の時（2走前の雅S1着）ほどではなかったです。その中で頑張ってくれましたし、上積みもありそう。走りのバランスがいいですね。

▼ルシュヴァルドール（荒木助手）西村騎手が乗ってくれて、しまい負荷をかけてもらいました。感触も良かったみたい。先週からこの馬らしさが戻ってきて、上積みはあります。

▼ロードラビリンス（松下師）一度使って動きは良くなっています。状態もいいですよ。逃げなきゃいけない馬ではないですし、どんな競馬をしてくれるか。