オートレースの「第40期選手候補生入所式」が15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われ、40期19人（男15、女4）の候補生がお披露目となった。平川博斗候補生（21）は父が平川博康（46＝川口）、松山千真候補生（かずま、21）は父が松山茂靖（47＝浜松）。二世レーサー候補が父超えを目指して養成所入りした。平川候補生は「父の姿を小さい頃からずっと格好いいと思っていた。小さい子にも夢を見せることができる