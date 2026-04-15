オートレースの「第40期選手候補生入所式」が15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われ、40期19人（男15、女4）の候補生がお披露目となった。

平川博斗候補生（21）は父が平川博康（46＝川口）、松山千真候補生（かずま、21）は父が松山茂靖（47＝浜松）。二世レーサー候補が父超えを目指して養成所入りした。

平川候補生は「父の姿を小さい頃からずっと格好いいと思っていた。小さい子にも夢を見せることができる職業と思っていて、小学校の卒業アルバムにはもう“オートレーサーのナンバーワンになる”と書いていた」と話した。中村雅人にも憧れているという。

松山候補生は高校生の時、夢はオートレーサーと話したところ、競技そのものを知らない人が多かったことに衝撃を受けたという。「悔しかった。世の中にオートレースを広めるきっかけとなる選手になりたい」と夢は大きい。

「まずは（父）松山茂靖選手を超えることを目標に。皆さんから愛されるレーサーになりたい」。個性十分の松山候補生。夢に向かって突き進んでほしい。