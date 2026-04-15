（東京中央社）台湾での脱炭素社会の実践を紹介する書籍「ゼロ・エミッションへの挑戦―台湾発：未来をつくる行動のデザイン」が今月、日本で出版された。14日に東京都内で開かれた出版記念イベントでは、書籍で具体事例が取り上げられている「サンドボックス型実証」に焦点を当て、市民団体や企業・政府の協働を通じて脱炭素の道筋を立てる方法について議論された。書籍は政府系研究機関、国家実験研究院が台湾で昨年1月に出版し