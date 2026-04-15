軽量かつ頑丈なトラス橋日本の鉄道には数多（あまた）のトラス橋が使用されています。その中から明治期の輸入トラスや大型トラスを空撮の視点で紹介します。橋梁の構造については専門的な文献に譲り、ここでは空から見た橋梁の構造美を楽しみます。【構造美！】輸入＆大型の「特徴的なトラス橋」を見る（空中写真）トラス橋は、柱状の部材を組み合わせて桁を支える橋です。コンクリート橋やレンガ積みなどと異なり骨組みで桁を