軽量かつ頑丈なトラス橋

日本の鉄道には数多（あまた）のトラス橋が使用されています。その中から明治期の輸入トラスや大型トラスを空撮の視点で紹介します。橋梁の構造については専門的な文献に譲り、ここでは空から見た橋梁の構造美を楽しみます。

【構造美！】輸入＆大型の「特徴的なトラス橋」を見る（空中写真）

トラス橋は、柱状の部材を組み合わせて桁を支える橋です。コンクリート橋やレンガ積みなどと異なり骨組みで桁を支えるために軽量かつ頑丈です。部材を斜めに配して三角形に組むのが一般的ですが、部材の組成構造によって様々な呼称があり、代表的なものは「ワーレントラス」や「プラットトラス」があります。

トラス橋の構造を簡単に説明すると、線路の左右にトラスを組み、左右上部の上弦材は横方向の変形防止のため、端部が橋門構（きょうもんこう）、中間部が対傾構（たいけいこう）と上横溝（じょうよここう）でつながり、下部の下弦材は横桁と下横構でつながります。これが一般的なトラス橋構造ですが、「ポニートラス」という種類は長さ（径間長・支間長）が短く、橋門構と上横構を省略したもので、仔馬を意味するポニーを冠しています。

明治時代の橋梁は、英国、ドイツ、アメリカといった国々からの輸入が主でした。橋梁の国産化は、製鋼業の立ち上がりと発展が進み、鉄材の国産化が安定してきた明治後期になってからです。

初の国産トラス橋の一つは、1911（明治44）年架設の東海道本線桂川橋梁（西大路〜向日町間）のポニーワーレントラスといわれています。このトラスは、1876（明治9）年の神戸〜京都間開通時に架橋されたイギリス製の錬鉄と鋼製の100ftポニーワーレントラス群が輸送力増強によって架け替えとなる際、アメリカ製のトラスとともに架設され、現在も東海道本線下り線として使用されています。

箱根登山電車の通称「出山の鉄橋」は、塔ノ沢〜出山信号場間の早川に架かる早川橋梁です。全長61ｍのダブルワーレントラス構造は深緑色をまとい、渓谷の景観に溶け込むかのようです。谷は深く、早川から橋までの高さは43ｍ。大正初期の架橋工事では、谷底から足場を組んで建設されました。

ダブルワーレントラスは新製ではなく、第一次世界大戦による鋼材不足のために東海道本線天竜川橋梁から移設されました。天竜川橋梁は1889（明治22）年に英国パテント・シャフト・アンド・アクスルトゥリー社（Patent Shaft & Axletree Co. Ld.）から輸入された200ftの鋼錬鉄混成のもので、日本最古級の現役ダブルワーレントラスです。

今はなき明治期のトラス橋

明治期のトラス橋は、九州の肥薩線「第一球磨川橋梁」「第二球磨川橋梁」がありました。過去形で語るのは残念なのですが、2020年7月の熊本豪雨により球磨川が氾濫し、両橋梁は流出してしまったのです。第一球磨川橋梁は2連のトラスのうち1径間が流されずに残り、第二球磨川橋梁は全橋梁が流出。球磨村は災害遺構として橋梁の一部を保存展示する予定です。肥薩線は復旧が決定し、両橋梁とも2026年度から嵩上げする形で新規に架橋する予定で、準備工事に入りました。

第一球磨川橋梁と第二球磨川橋梁はアメリカからの輸入で、製造元はアメリカン・ブリッジ社（AMERICAN BRIDGE Co.）製です。架橋は1908（明治41）年。トランケートトラスと呼ぶ種類で、切り詰めるという意味のトランケート（truncate）からきています。トラス橋は通常端柱が斜めですが、この種類は左右片方の端柱が垂直と斜めとちぐはぐになっています。これは橋梁を斜め位置で架橋する際に用いられました。

肥薩線は8620形「SL人吉号」が走り、明治期の橋梁は名撮影地としてその名を馳せていました。今となっては思い出となりますが、新しい橋梁として復活し、球磨川に鉄路の息吹が戻ってくることを願ってやみません。

最後は大型のトラス橋を紹介します。近鉄京都線の向島〜桃山御陵前間の宇治川には、1928年に架橋された支間164.6ｍの澱川橋梁があり、１径間の単純トラス橋としては日本最大の長さを誇ります。戦前に架けられた大型単純トラス橋の長さは、現在でも破られていません。

この橋はトラスが長くなるため、部材を複雑に分格させて部材を短くした分格トラスを採用し、分格トラスのうち上弦材が曲弦となるペンシルバニアトラスという種類となります。構造はトラスの斜材に垂直部材と並行部材を付け足すことで、各部材が短くなって長径間での歪みを抑えています。

京都線の前身である奈良電気鉄道は、奈良〜京都間を建設する際に、宇治川の架橋予定地が陸軍工兵部隊の演習地と重なるため橋脚の設置は陸軍から1基のみ許可され、なおかつ1928（昭和3）年に京都御所で昭和天皇即位大典が開催される前の開業を迫られ、橋脚を使用しない大型トラス橋を建設することとなりました。

宇治川の川幅を１径間で跨ぎつつ、複数両を連ねた編成単位の電車を支えるため、重量物を見込んで余裕ある設計にしたところ、この大きさが必要だったのです。そのおかげで戦後の車両大型化でも問題なく支えられ、架け替えられず今日に至っています。